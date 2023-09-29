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مستقبل المرسى يضم المدافع محمد علي اليعقوبي

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن مستقبل المرسى اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع مدافع الترجي الرياضي محمد علي اليعقوبي في صفقة انتقال حر.

كما انتدب فريق الضاحية الجنوبية لاعب الوسط الهجومي حسام قطفية وذلك بعد ان ضم في وقت سابق لاعبي الوسط الغابوني فرانك أوبام والرواندي بونور موقيشا.
يذكر ان مستقبل المرسى قرر يوم الاثنين الماضي إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب خالد بن يحي وتعويضه بعبد الستار بن موسى. ويحتل الفريق المركز السابع والاخير في ترتيب المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من تعادل واحد و3 هزائم.
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