صفاقس: حضور أجنبي رفيع المستوى وثراء في الأنشطة الموازية للعرض في الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس رضا الفراتي أن الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات) التي تنظمها الغرفة من 4 الى 7 أكتوبر القادم في مدينة صفاقس ستتميز بمشاركة أجنبية رفيعة المستوى ومحتوى ثري ومتنوع للفعاليات الموازية للعرض يستقطب ثلة من الخبراء المرموقين والهياكل الاقتصادية والمهنية ذائعة الصيت.



وأفاد الفراتي في ندوة صحفية نظمتها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مساء اليوم الخميس بمقرها أن عديد الدول الإفريقية تسجل حضورها في هذه الدورة من بينها الكامرون وبوركينا فاسو والسينغال والكوت ديفوار والكونغو برازافيل، إضافة إلى ليبيا وفرنسا.

واعتبر أن ليبيا والجزائر وباقي الدول الإفريقية تبقى خيارا استراتيجيا للصالون والغرفة والقطاع الخاص مع تحسن مؤشرات النقل البحري والبري مؤكدا أن انعقاد الصالون مجددا بمشاركة 150 عارضا من مختلف مجالات البناء يترجم الثقة التي تحظى بها التظاهرة لدى أصحاب المؤسسات والقطاع الخاص على الرغم من صعوبة الظرف الاقتصادي.



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وأفاد الفراتي أن إعادة إعمار مدينة درنة الليبية ستكون ضمن محاور يوم ليبيا معلنا أن الصالون سينعقد في مصراتة السنة القادمة فضلا عن الدورة التي ستقام في دوال بالكامرون خلال أفريل القادم وهو ما يجسد توجه الغرفة في تصدير تجربة "ميديبات" كعلامة ناجحة إلى البلدان الإفريقية والمغاربية.

كما تشارك في هذه الدورة شبكة الأعمال (أفريكا-لينك AfricaLINK) التي تضم 165 عضوا من الفاعلين الاقتصاديين في القارتين الافريقية والأوروبية والتي ركّزت فرعا لها في تونس خلال دورة صالون "ميديبات" الماضية قبل سنتين. كما تسجل عديد الهياكل الوطنية ذات العلاقة بمجال البناء على غرار عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين حضورها في هذا الموعد الاقتصادي والمهني الهام الذي يقام مرة كل سنتين.

وستتولى الافتتاح الرسمي للصالون وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، كما ينتظر أن يشارك في بعض فعالياته وزراء آخرون من تونس والخارج مصحوبين بإطارات عليا.

ومن بين الوزراء وكبار المسؤولين من أصحاب القرار الذين تأكدت مشاركتهم وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، ووزير البناء والاعمار والإسكان في حكومة الكونغو برازافيل، وكاتب الدولة للإسكان والتنمية الحضرية الكامروني، والمستشار الفني المكلف بالمشاريع في وزارة البناء والمسكن والتنمية الحضرية في الكوت ديفوار.

وجاء في الندوة الصحفية أنه "ينتظر أن تكون زيارة الوفد الرسمي الكامروني رفيع المستوى مناسبة لتوقيع بروتوكول اتفاق مع وزارة التجهيز والإسكان التونسية يتضمن إنجاز عدد من المشاريع في الكامرون من بينها إنشاء مركزية شراء للمنتوجات التونسية من مواد البناء والمواد الأولية وإنجاز مساكن اجتماعية".

وستقام في اليوم الثاني من الصالون الموافق للخميس 5 أكتوبر تظاهرة خاصة بالشقيقة ليبيا تحمل اسم "يوم ليبيا" وشعاره هذه السنة " من أجل شراكة تونسية ليبية دائمة وأشمل"، وينتظر أن تشهد هذه التظاهرة مشاركة مكثفة لشخصيات ليبية رفيعة المستوى وجمع من أصحاب القرار في البلدين.

ومن أبرز فعاليات الدورة أيضا تخصيص جناح للقاءات الشراكة تحت شعار "أخوّة وتعاون إفريقي" وستجرى هذه اللقاءات بين المؤسسات المهنية فيما بينها ومع الوفود الحكومية الرسمية ضمن يما يعرف بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. ومن المنتظر أن تثمر لهذه اللقاءات اتفاقات مجزية في القطاعين، بحسب المنظمين.

ويتضمن برنامج الصالون عديد الفعاليات الموازية للعرض يشارك فيها عدد كبير من المختصين في مجالات البناء والإعمار من مهندسين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين وباعثين معماريين وأصحاب قرار، ومنها بالخصوص منتدى ريادة الأعمال ( 4 أكتوبر) وشعاره "بادر من أجل البناء المستدام"، والمنتدى العلمي ( 5 أكتوبر) وعنوانه "علوم ومدن"، إضافة الى مائدة مستديرة ينظمها مشروع "النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط" الذي تشترك فيه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع 8 هياكل متوسطية وذلك من أجل تعميق البحث حول "تحديات قطاع النقل ومعايير التأهيل".



وسيعكف المنتدى العلمي الذي يتميز بمشاركة بارزة لكفاءات علمية من عمادة المهندسين التونسيين وعمادة المهندسين المعماريين والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومجلس العلوم الهندسية التابع لعمادة المهندسين وجمعيةKNX UC Tunisia المختصة في البناء الذكي على دراسة عديد القضايا ذات العلاقة بالبناء الأخضر والبناء الذكي والبناء المستدام.

سامي كشو

