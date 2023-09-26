بطولة نينغبو الصينية للتنس - انس جابر تفوز على الفرنسية ديان باري 2-صفر وتصعد الى الدور ثمن النهائي

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة نينغبو الصينية ذات 250 نقطة بفوزها على الفرنسية ديان باري المصنفة 99 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و7-5) اليوم الثلاثاء في اطار الدور السادس عشر.

وفي الدور الثاني، ستلاقي انس جابر المصنفة اولى في هذه البطولة المقامة على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 303ر259 الف دولار الالمانية تامارا كورباتش المصنفة 107 عالميا التي تفوقت على البريطانية جودي بوراج المصنفة 91 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و7-6).



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