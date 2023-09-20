قبلي: بلدية دوز تشرع في انجاز عدة تدخلات لانجاح الموسم السياحي الصحراوي

انطلقت بلدية دوز في انجاز عدة تدخلات لانجاح الموسم السياحي الصحراوي في ظل المؤشرات الواعدة لعدد الرحلات والحجوزات بمختلف الوحدات السياحية بالمنطقة، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية زياد البكري



واوضح البكري في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان بلدية دوز باعتبارها بلدية سياحية بامتياز منذ سنوات، شرعت في انجاز سلسلة من حملات النظافة المكثفة خاصة بمحيط المنطقة السياحية، التي تشهد انجاز مشروع لتهيئة طريق الحسي غليسية واعادة تعبيدها بالخرسانة الاسفلتية، باعتبارها الطريق المؤدية لمختلف وحدات التنشيط والنزل المنتصبة بالولاية، فضلا عن كونها الطريق المؤدية لساحة حنيش اين تقام سنويا فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز





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واضاف المصدر ذاته ان هذا المشروع ينجز ضمن حزمة من المشاريع التي يمولها البرنامج الجهوي لولاية قبلي بمختلف المعتمديات، واشار الى ان البلدية شرعت في صيانة الحديقة المحاذية للنزل بالمنطقة السياحية، التي ستشهد قريبا افتتاح وحدة سياحية كبرى من شانها ان تعزز البنية التحتية للقطاع وترفع من طاقة استيعاب السياح بهذه الربوع الصحراوية التي تشهد عادة توافد الالاف من الزوار من داخل تونس وخارجها للاستمتاع بمكونات المنتوج السياحي، الذي يجمع بين جمالية الصحراء وثراء الموروث الحضاري لمتساكني الجهة

