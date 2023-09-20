Babnet

أولمبيك مدنين: جلسة عامة انتخابية يوم 29 سبتمبر الجاري

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 9 ث
      
حددت الهيئة المديرة لنادي أولمبيك مدنين تاريخ 29 سبتمبر الجاري موعدا لعقد الجلسة العامة الانتخابية.
ويستمر فتح باب الترشح لرئاسة جمعية نادي أولمبيك مدنين الى غاية 24 سبتمبر الجاري.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273544


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 | 5 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:22
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-26
33°-24
29°-22
27°-21
  • Avoirs en devises
    26362,8

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36177 DT        1$ =3,15267 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1333,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*