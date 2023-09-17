نظام الصعود والنزول في الرابطة 1 و2 لكرة القدم المحترفة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاحد، ان صاحبي المرتبتين السابعة والثامنة من مجموعة البلاي اوت للرابطة المحترفة الاولى سينزلان الى الرابطة المحترفة الثانية.



واشارت الجامعة، في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حول نظام الصعود والنزول في مختلف الرابطات، الى ان صاحبي المركز الاول لمجموعتي الرابطة المحترفة الثانية سيصعدان الى الرابطة المحترفة الاولى فيما سينزل اصحاب المراتب 12 و13 من كل مجموعة الى رابطة الهواة مستوى اول..





...



