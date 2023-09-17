حملة مراقبة لوحدات إنتاج ونقاط بيع بالجملة والتفصيل لمنتوجات الزقوقو للادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد

انطلقت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد منذ بداية الأسبوع في تنفيذ حملة مراقبة لوحدات إنتاج ونقاط بيع بالجملة والتفصيل لمنتوجات الزقوقو والفواكه الجافة وذلك في إطار الاستعداد للمولد النبوي الشريف في كامل معتمديات الولاية، حسب ما أعلنت عنه الإدارة في بلاغ لها.



وقد شرعت فرق المراقبة بتأمين المراقبة الصحية للمواد الغذائية التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه المناسبة والمتمثلة على وجه الخصوص في مواد الزقوقو والفواكه الجافة وذلك بمختلف وحدات التحويل ومحلات الخزن والعرض. كما تم التركيز على مراقبة ظروف الخزن التي يمكن أن تنعكس سلبا على سلامة المنتوجات حيث قامت فرق المراقبة بأخذ عيّنات للقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة للتثبّت من مدى احتواء المواد المذكورة على سموم الفطريات "aflatoxines" التي تشكّل خطرا على صحة المستهلك.





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كما اتّخذت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد الإجراءات اللاّزمة لحجز وإتلاف الكميات غير الصالحة للاستهلاك وعدم السماح بترويجها بالسوق وشددت على ضرورة الامتناع عن اقتناء هذه المنتوجات من الباعة المتجولين والاقتصار عن التزود بها من فضاءات ومحلات معدّة للغرض مع التثبّت من التأشير بالنسبة للمواد المعلبة خاصة المعطيات المتعلّقة بالمُصنّع وتاريخ الصلوحية وأن يتم اعتماد السلوكيات السليمة عند تداولها بالمنزل بما في ذلك الخزن في ظروف ملائمة من حيث التهوية.



كما أشارت إلى أن فرق المراقبة ستواصل أنشطتها بكافة مناطق الولاية للتثبّت من مدى توفّر شروط السلامة الصحية بمواد الزقوقو والفواكه الجافة وغيرها من المواد الغذائية واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات حماية لصحة المستهلك.