صفاقس: جمعية أحباء البيئة تبادر بحملة نظافة بالباب الجبلي مع تواصل تواجد المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء

مع تواصل تمركز عدد من المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، منذ اكثر من شهرين بباب الجبلي وتحديدا بالحديقة الامامية لرباط المدينة، بادرت جمعية أحباء البيئة بصفاقس، مساء، الاثنين، إلى القيام بجولة أولى من حملة نظافة تطوعية تحسيسية توعوية وميدانية، بمنطقة باب الجبلي إنطلاقا من حديقة رباط المدينة مرورا بمحيط النافورة وحديقة الأم والطفل وصولا الى محيط جامع اللخمي، وذلك بالتعاون مع بلدية صفاقس وتحت إشراف معتمدية صفاقس المدينة



وتهدف حملة النظافة هذه، وفق ما أفاد رئيس جمعية أحباء البيئة بصفاقس، محمد الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إلى توعية الأفارقة وتحسيسهم بضرورة الإهتمام بنظافة المكان، ولفت نظر السلط المحلية والجهوية والمركزية إلى أنه آن الأوان لإيجاد حل جذري لوضع الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء المتمركزين في العراء بالساحة الأمامية لرباط المدينة وبحديقة الأم والطفل، وذلك قبل حلول فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن هذه الجولة الأولى من حملة النظافة سوف تعقبها جولات أخرى مماثلة"

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وتهدف حملة النظافة هذه، وفق ما أفاد رئيس جمعية أحباء البيئة بصفاقس، محمد الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إلى توعية الأفارقة وتحسيسهم بضرورة الإهتمام بنظافة المكان، ولفت نظر السلط المحلية والجهوية والمركزية إلى أنه آن الأوان لإيجاد حل جذري لوضع الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء المتمركزين في العراء بالساحة الأمامية لرباط المدينة وبحديقة الأم والطفل، وذلك قبل حلول فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن هذه الجولة الأولى من حملة النظافة سوف تعقبها جولات أخرى مماثلة"

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من ناحيتهم، أعرب عدد من الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء في تصريحات متطابقة لصحفية/وات/ عن " تثمينهم لهذه البادرة من حملة النظافة، التي قامت بها جمعية أحباء البيئة بصفاقس لفائدة المكان ولفائدتهم"، لافتين إلى أن " مشكلتهم الأساسية تكمن في إيجاد مساكن آمنة أين يقطنون وينامون فيها ويقضون حاجاتهم البشرية، إلى حين تسوية وضعيتهم، وبلوغ هدفهم المتمثل في الوصول إلى إيطاليا "، وفق تعبيرهم.

