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قيس سعيد يؤكد بأن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي

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Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 19:09 قراءة: 0 د, 29 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 10 أوت 2023 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.
وشدد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي كالصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.
كما دعا رئيس الجمهورية وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحميل المسؤولين الجهويين لمسؤولياتهم لأنهم لم يُعيّنوا في الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسي ومن زاغ عن هذه الطريق فليس له مكان في الإدارة، فإما أن يخدم كل مسؤول المواطن والوطن وإما فليترك المكان لغيره ممن يشعر بالمسؤولية ويعلم تبعاتها.


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