باريس سان جرمان يهدد ريال مدريد باللجوء إلى فيفا بسبب مبابي

هدد مسؤولو فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم بتقديم شكوى ضد ريال مدريد على مستوى الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب نجمه الفرنسي كيليان مبابي, وفق لما نشرته تقارير اعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء.



وقالت أن " باريس سان جرمان يخطط لتقديم شكوى رسمية إلى فيفا ضد سلوك ريال مدريد وتفاوضه مع النجم كيليان مبابي خلال الفترة الماضية" مضيفة أن " إدارة بطل فرنسا ترى أن الاتفاق الذي تم بين الريال ومبابي غير قانوني بموجب قواعد فيفا لأن الملكي فتح باب المفاوضات مع اللاعب دون إذن من النادي الذي يمثله خلال الوقت الحالي".





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وأكد نفس المصدر أن مسؤولي النادي الفرنسي لديهم اقتناع تام بأن هناك اتفاقا بين مبابي وريال مدريد على الانضمام إلى صفوفه مجانا في صيف 2024 بعد انتهاء عقد اللاعب في حديقة الأمراء ويتضمن هذا حصوله على مكافأة توقيع تبلغ 160 مليون يورو.



وأكملت ذات التقارير أن باريس سان جرمان تأكد من وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد بعد رفض اللاعب عقد لقاء مع مسؤولي الهلال السعودي في باريس خلال الأسبوع الماضي.

وكانت إدارة باريس سان جرمان قد قررت استبعاد مبابي من التربص التحضيري الصيفي حيث يضعه النادي أمام خيارين إما بتفعيل بند تجديد عقده لمدة موسم أو الرحيل في فترة الانتقالات الحالية.