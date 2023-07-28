توزر: الحامة فن على فن تظاهرة متنوعة تجمع عدة فقرات تنشيطية وورشات فنية

تنظم دار الثقافة حامة الجريد بإشراف من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر من 27 والى غاية 30 من شهر جويلية الجاري تظاهرة ثقافية بعنوان "الحامة فن على فن"، متضمنة مجموعة من الفقرات التنشيطية والورشات الفنية واللقاءات الفكرية بغاية اثراء المشهد الثقافي في المنطقة وتوفير ورشات ترفيهية ثقافية للأطفال، وفق ما أفاد "وات" ماجد عشاش أستاذ تنشيط بالمؤسسة المذكورة.





وخصص اليوم الثاني من التظاهرة لورشة الحرفيات بإنجاز لوحات جدارية داخل المؤسسة بالخط العربي وعرض فيلم سينمائي للأطفال، سبقته ندوة نظمتها المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج تناولت الفرص المتاحة في إطار التعاون الدولي لتكوين الحرفيات في حامة الجريد وترويح منتوجهن والتعريف به.



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وكان اليوم الافتتاحي من التظاهرة تضمن مداخلة حول الادماج الاجتماعي وتنمية قدرات الأطفال قدمتها رئيسة جمعية الادماج بحامة الجريد، تلاه كرنفال تنشيطي احتفالي جاب شوارع المدينة تضمن عروضا فرجويا.



ويتضمن بقية برنامج التظاهرة فقرة للتحسيس بالسلامة المرورية بالشراكة مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الى جانب قرية تنشيطية تشمل ورشة في المطالعة بعنوان "قصتي" وصناعة قصة ثلاثية الابعاد وورشة رسكلة المهمل من المواد المختلفة، علاوة على ورشة موجهة لهواة المسرح بعنوان "اكتشاف المواهب" وورشة الصناعات التقليدية.

ويخصص اليوم الختامي لتنظيم لقاء حواري مع شباب المنطقة حول موضوع أهمية الموسيقى في تنمية السلوك الواعي لدى الناشئة ليتم في فقرة الاختتام تنظيم دورة في ألعاب الشطرنج.

مع الإشارة الى أن التظاهرة استقطبت جمهورا متنوعا من الأطفال الى جانب الكهول وذلك خاصة بتخصيص ورشات لقاءات لفائدة الحرفيات.