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توزر: إيواء 49 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء بمعهد تمغزة والهيئة الجهوية للهلال الأحمر تعاين وضعهم الصحي

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 12:02 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استقبل معهد تمغزة الحدودية من ولاية توزر مساء أمس الاربعاء، 49 مهاجرا غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء، قادمين من ولاية مدنين، قصد ايوائهم بصفة وقتية قبل ترحيلهم الى بلدانهم، على ان لا تتجاوز مدة إقامتهم 10 أيام، وفق ما أوضحه والي الجهة محمد أيمن البجاوي لصحفية "وات".

وقد تدخلت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي في ولاية توزر، مساء أمس الاربعاء، من خلال معاينة وضعهم الصحي وتقديم الاكل والأدوية لهم، وفق ما اكده رئيس الهيئة الجهوية مكرم الهاروني ل"وات".

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وتركز عمل الهلال الأحمر، وفق الهاروني، على الجانب الإنساني، حيث تم تسجيلهم وتمكينهم من الخدمات الصحية الأولية وتوفير وجبات غذائية لهم، فضلا عن معاينة ظروف اقامتهم والتعرف على حاجياتهم الصحية وخاصة توفير بعض الادوية في انتظار نقل بعض الأشخاص الى المستشفى المحلي بالمكان الذين يستدعي وضعهم الصحي الإقامة الاستشفائية

وأضاف أن التدخل يتم بالإمكانيات المحلية المتوفرة لدى الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونس،ي في حين سيتم توفير الدعم عند الضرورة، مؤكدا أنه تم التدخل فقط لفائدة المهاجرين الذين وقع ايواؤهم ولم تتم معاينة غيرهم ممن يدخلون التراب التونسي عن طريق الحدود التونسية الجزائرية حتى الآن.


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