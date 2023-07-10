الملعب التونسي يتعاقد مع المدافع حمزة بن عبدة

اعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين عن تعاقده مع المدافع المحوري المخضرم حمزة بن عبدة (28 سنة) لمدة موسمين قادما من فريق الساحل الكويتي..

وافاد فريق باردو بان هذا اللاعب المتكون في فريق الترجي الرياضي التونسي خاض عدة تجارب خارجية سابقة مثل الكوكب السعودي، الطلبة العراقي، العفيف السعودي وداسيا البلجيكي

كما سبق له اللعب لفائدة النادي البنزرتي.

وكان الملعب التونسي انتدب خلال الميركاتو الصيفي كل من الظهير الايمن الهادي خلفة والجناح الايمن علاء السالمي