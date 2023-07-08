Babnet

صفاقس: ضرورة خلق خلية أزمة للنظر في وضعية المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ( نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 17:39 قراءة: 1 د, 12 ث
      
دعت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسقة خلية المجتمع المدني بصفاقس حميدة الشايب، إلى ضرورة خلق خلية أزمة من مجتمع مدني وسلطات محلية، للنظر في وضعية المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين ما زالوا عالقين في جهة صفاقس، وعددهم أكثر من 1500 شخص.

ودعت الشايب الى إيوائهم مبدئيا، وتوفير الأكل والشرب والملبس لهم، وتقديم الإسعافات الطبية لهم عند الحاجة، وذلك في إنتظار تسوية وضعتهم القانونية، خاصة وانهم متواجدون في العراء تحت أشعة الشمس بالساحة الأمامية لرباط المدينة بباب الجبلي، او مختبؤون في مباني خوفا من ملاحقتهم، وفق قولها.
أخبار ذات صلة:
رابطة حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية تدعو إلى تكوين خلية أزمة والتصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية...

...

وطالبت في تصريح أدلت به اليوم السبت، لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، السلطات التونسية وأصحاب القرار، بتوفير مخيمات لجوء مبدئية للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء العالقين بجهة صفاقس، وتوفير المأكل والملبس والمداواة لهم، وذلك إلى حين إيجاد حلول قانونية لفائدتهم.

وإعتبرت أن ما قالت انها "حملة شيطنة وتشويه" طالت مؤخرا المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء العالقين في جهة صفاقس "مبالغ فيها، ومفتعلة وممنهجة من قبل بعض الأطراف من الطيف السياسي"، وفق تقديرها.

وذكرت أن خلية المجتمع المدني بصفاقس تضم عددا من الجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني مستقلين، وتقوم بإطلاق حملات تضامن لفائدة المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، العالقين بجهة صفاقس، من أجل إغاثتهم وتقديم الإمدادات لهم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269512


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 08 جويلية 2023 | 20 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:15 12:31 05:07 03:18
Babnet
37°
 Babnet44° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet29°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
44°-2939°-2738°-2739°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*