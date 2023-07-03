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الصندوق العالمي للطبيعة فرع تونس يطلق مبادرة "تبنى شاطئ " لمكافحة التلوث البلاستيكي

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 20:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أطلق الصندوق العالمي للطبيعة فرع تونس مبادرة  العلوم التشاركية "تبني الشاطئ"، الرامية الى مكافحة التلوث البلاستيكي .
 
ودعا الصندوق في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، الاثنين، كافة  محبي الشواطئ  وروّاد الطبيعة ومحبي التغيير الى المشاركة في هته المبادرة حفاظا على النظام الساحلي في تونس.
 
...

وعلى الراغبين في المشاركة في هته المبادرة، انشاء فريق "تبني الشاطئ" الخاص به والاشتراك في البرنامج في اطار الفريق المكون واختيار الشاطئ الراغب في تسجيل نفاياته وتسجيل النفايات المتواجدة في الشاطئ خلال كل زيارة، علاوة على تكرار هته الإجراءات مرتين إلى اربعة مرات في السنة حسب البروتوكول العلمي المذكور في موقع الصندوق.
 
وستساهم هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، في وجود حلول قائمة على البيانات العلمية وستؤثر على الهيئات المختصة لمكافحة التلوث البلاستيكي في تونس.
 
 ودعا الصندوق الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على  المزيد من المعلومات والانضمام إلى هته المبادرة من خلال زيارة الموقع التالي:
https://adoptabeach.wwf.tn
 
 


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