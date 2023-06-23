شركة الكهرباء انطلقت في استعدادتها لمجابهة ذروة الاستهلاك لصائفة 2023 منذ خريف 2022

أكد مدير الادارة المركزية لتوزيع الكهرباء والغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، نجيب شطورو، أن الشركة انطلقت منذ شهر سبتمبر 2022، في الاستعداد لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال الموسم الصيفي 2023 على مستوى صيانة الشبكة وتقويتها.

ورجح شطورو عدم وقوع أي انقطاع للتيار أو عجز في إنتاج الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك خلال هذه الصائفة.



وشدد المسؤول بشركة الكهرباء، خلال يوم إعلامي مشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم تنظيمه، الخميس، حول أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، على أن عملية تخفيض الضغط تعتمد، أيضا، على وعي المستهلك، مشيرا إلى أهميّة تعديل المكيّف على 26 درجة وعدد آخر من الممارسات.



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ولفت، في هذا الصدد، إلى أن المكيّفات غير المقتصدة للطاقة وغير المطابقة للمواصفات ترفع من نسب استهلاك الكهرباء إلى مستويات عالية جدّا.

وبين، بخصوص العدادات الذكية، أن الشركة أمضت طلب عروض لاقتناء هذا النوع من العدادات للمنازل، مؤكدا أنه سيتم تركيز أولى العدادات الذكية في شهر أوت 2023، ليبلغ عدد العدادات الذكية 30 ألف عدّاد خلال سنة 2025 على أن يتم تعميمها على كامل تراب الجمهورية، في الفترة المترواحة بين سنتي 2026 و2028.



وكشف شطورو، أن مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، قدّرت، خلال سنة 2023، بنحو 42 بالمائة من رقم معاملات الشركة أي بقيمة ناهزت 3 مليار دينار. وبيّن أن 55 بالمائة من هذه الديون متخلدة بذمّة الحرفاء من القطاع العمومي.

