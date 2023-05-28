مدنين: جمعية "أوليس للرياضات البحرية" تنظم حملة نظافة بميناء حومة السوق استعدادا لموسم الاصطياف

ورفعت الجمعية، شعار "جربة أنظف" من أجل التحسيس بضرورة بذل مجهود جماعي ومشترك لتنظيف الجزيرة وخاصة من البلاستيك، وارساء عقلية تحترم البيئة والمحيط.ووضعت الجمعية تجهيزاتها من الالواح الشراعية على ذمة هذه الحملة ، حيث توزع فرق من اعضائها على متن هذه الالواح الشراعية في حوض الميناء، وجمعوا كميات هامة من قوارير البلاستيك التي تناثرت في البحر وتكدست على حواشي الرصيف البحري في مشهد مخل بالبيئة، وفق بن غربال.وشارك في هذا المجهود بلدية حومة السوق، التي وضعت شاحنة على الذمة لنقل النفايات التي تم تجميعها، حسب ما صرح به صابر شعبان رئيس حضيرة بالبلدية، والذي اكد أهمية التحسيس وتظافر جهود الجميع لتكون جربة انظف، وللقضاء على مثل هذه المشاهد المخلة بسلامة وجمالية البيئة.وتعتزم الجمعية ضمن نشاطها البيئي، تنظيم مبادرات اخرى في اطار تكريسها للحس البيئي والتوعية بالنظافة وحماية المحيط، وضمن مجهوداتها التي دأبت عليها في عدة مناطق بالجزيرة .يذكر أن جمعية "أوليس للرياضات البحرية"، تهتم برياضة الالواح الشراعية وتكوين الاطفال من 9 الى 18 سنة. وشاركت في عدة بطولات وكؤوس ضمن الجامعة التونسية للاشرعة، محققة نتائج هامة في المجال، حيث أحرز احد شبانها على لقب بطل تونس وعلى المرتبة الثالثة في بطولة افريقيا وعلى المرتبة 16 في بطولة العالم التي احتضنتها ايطاليا في السنة الماضية.