وزيرا التربية والشباب والرياضة يواكبان برادس انطلاق اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا

واكب كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح اليوم الاثنين بالمركز

الوطني لألعاب القوى برادس فعاليات انطلاق اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا.



وأفاد وزير التربية محمد علي البوغديري انه تم الاستعداد من قبل كافة الهياكل المعنية لإنجاح هذه الاختبارات الوطنية في مادة التربية البدنية مبرزا أن الادارة العامة للامتحانات في تنسيق متواصل مع كل المراكز بكافة ولايات الجمهورية لمتابعة كل تفاصيل اجراء هذه الامتحانات على مدار الأيام المخصصة لها لتتولى اثر استكمالها تقييمها للوقوف على النقائص المسجلة إن وجدت لتلافي حصولها في المستقبل.



وأضاف في نفس السياق أنه يتم الاستعداد والتحضير بنسق حثيث وفي إعداد استباقي لكل مواعيد الامتحانات الوطنية القادمة على المستويين المركزي والجهوي حتى تجرى في مواعيدها وبالدقة والمواصفات المطلوبة تجنبا لكل الاخلالات التي يمكن أن تحدث.



من جهته بين وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إن الحضور إلى هذا المركز لمواكبة انطلاق اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا جاء للوقوف على مدى جاهزية مثل هذه المراكز واستعداداتها لاستقبال المترشحين والذي يتزامن هذه السنة مع شهر رمضان اضافة الى سبب خاص يتعلق بكون هذا المركز مخصص لاحتضان اختبارات التلامذة المكفوفين وهو ما كان حافزا للتحول اليه ومتابعة الاجراءات الخاصة المرافقة والتي تم وضعها لهذه الفئة للقيام باختباراتها على النحو المرضي .



يذكر ان اختبارات التربية البدنية لامتحانات الباكالوريا يتقدم لها خلال هذه السنة الدراسية 126210 مترشحا من جملة 131678 مترشحا، تم اعفاء 4036 مترشحا منهم من إجراء هذا الاختبار.



ويتوزع المترشحون على 255 مركز إختبارات يشرف عليها 2280 إطارا من إطارات التربية البدنية وقد تمت برمجة كل الإختبارات في الفترة الفاصلة بين 10 و19 أفريل ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين في كل المراكز على إعتبار أن الإختبارات تتزامن مع صيام شهر رمضان.



