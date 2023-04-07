الاثنين المقبل انطلاق اختبارات اخر السنة الدراسية في مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا لدورة جوان 2023

تنطلق يوم الاثنين المقبل 10 افريل الجاري اختبارات اخر السنة الدراسية في مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا لدورة جوان 2023



وقد ترشح لاختبارات مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا هذا العام 126210 تلميذا وتلميذة من مجموع 131678 تلميذا وتلميذة مرسمين حسب ما علمت به وكالة تونس افريقيا للانباء .

ويذكر ان 4036 تلميذا وتلميذة سيكونون معفيين من اجراء اختبارات التربية البدنية.



ويتوزع المترشحون لاختبارات التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا 2023 بين 108765 تلميذا وتلميدة من معاهد التعليم العمومي و17445 من معاهد التعليم الخاص

وستتواصل الاختبارات من10 الى 19 افريل الجاري في 255 مركز اختبارات تربية بدنية سيشرف عليها 2280 اطارا من اطارات التربية البدنية.

وافاد مصدر من وزارة الشباب والرياضة وكالة (وات) انه تم الحرص على برمجة كل الاختبارات في الفترة الفاصلة بين 10 و19 افريل الجاري ضمانا لتساوي الفرص بين كل التلاميذ في كل المراكز باعتبار ان الاختبارات تتزامن مع شهر صيام رمضان وكذلك التزاما بالرزنامة العامة لاختبارات الامتحانات الوطنية. وسيكون اخر موعد لاجراء اختبارت التدارك في التربية البدنية في مختلف المراكز يوم 26 افريل الجاري.

وقد ترتب عن هذا الخيار في ما يتعلق بجدولة اختبارات التربية البدنية التقليص في عدد ايام الاختبارات والزيادة في عدد المراكز حسب نفس المصدر.





