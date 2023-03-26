ولاية تونس: 352 زيارة تفقد لمصالح المراقبة الاقتصادية وتحرير 59 مخالفة

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال الاربع وعشرين ساعة الفارطة القيام ب 352 زيارة تفقد اسفرت عن حجز 1170 علبة سجائر من اجل اخفائها والامتناع عن البيع و18000 بيضة معدة للاستهلاك من اجل التلاعب بالفوترة بغرض تحقيق ارباح غير مشروعة

وقامت مصالح المراقبة الاقتصادية بتحرير 59 مخالفة اقتصادية شملت قطاعات الخضر والمواد الغذائية والبيض والدواجن واللحوم البيضاء والأسماك والتبغ ، وتعلقت اساسا بالترفيع والزيادة في الأسعار (28 مخالفة) والفوترة وعدم اشهار الاسعار (20 مخالفة) ومسك واستعمال الات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري (07 مخالفات)

وتندرج زيارات التفقد لمصالح المراقبة الاقتصادية في إطار مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستلهك والتصدي للممارسات الاحتكار ية وعمليات المضاربة والوساطة غير القانونية

كما دعت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس كافة المتعاملين الاقتصاديين الى الحرص على الالتزام بجميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبقرارات ضبط اسعار وهوامش الربح القصوى القانونية وتلافي كل الممارسات المحجرة تجنبا للتتبعات العدلية والادارية



