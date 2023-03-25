أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، السبت، أنه بسبب الإضراب المزمع تنفيذه، يوم 27 مارس 2023 في ألمانيا، تمّ تأجيل رحلة تونس/ميونيخ ( TU542) إلى الساعة الثامنة من صباح يوم 28 مارس 2023 انطلاقا من تونس.

كما سيقع تأجيل رحلة تونس/دوسلدورف ( TU526) إلى يوم 28 مارس على الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا من تونس.وأوضحت الناقلة الوطنية، أن هذا التأجيل يأتي في أعقاب القرار، الذي اتخذته نقابتان ألمانيتان مسؤولتان عن القوى العاملة في مجال النقل.



ودعت النقاباتان إلى تنفيذ إضراب في النقل العمومي، يوم 27 مارس 2023، يتواصل على مدى 24 ساعة ابتداء من منتصف ليل 26 مارس 2023. ودعت الخطوط التونسيّة حرفائها إلى الإتصال بمركز الاتصال الخاص بها أو التواصل عبر البريد الإكتروني للحصول على أي معلومات.



