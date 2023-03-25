الخطوط التونسيّة تؤجل رحلتين إلى ميونيخ ودوسلدورف بسبب إضراب النقل في ألمانيا المقرر ليوم 27 مارس 2023

الخطوط التونسيّة تؤجل رحلتين إلى ميونيخ ودوسلدورف بسبب إضراب النقل في ألمانيا المقرر ليوم 27 مارس 2023

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، السبت، أنه بسبب الإضراب المزمع تنفيذه، يوم 27 مارس 2023 في ألمانيا، تمّ تأجيل رحلة تونس/ميونيخ (  TU542)  إلى الساعة الثامنة من صباح يوم 28 مارس 2023 انطلاقا من تونس.
كما سيقع تأجيل رحلة تونس/دوسلدورف   ( TU526) إلى يوم 28 مارس على الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا من تونس.وأوضحت الناقلة الوطنية، أن هذا التأجيل يأتي في أعقاب القرار، الذي اتخذته نقابتان ألمانيتان مسؤولتان عن القوى العاملة في مجال النقل.
 
  ودعت النقاباتان إلى تنفيذ إضراب في النقل العمومي، يوم 27 مارس 2023، يتواصل على مدى 24 ساعة ابتداء من منتصف ليل 26 مارس 2023. ودعت الخطوط التونسيّة حرفائها إلى الإتصال بمركز الاتصال الخاص بها أو التواصل عبر البريد الإكتروني للحصول على أي معلومات.

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