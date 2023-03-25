هذا ما قرره القطب المالي في حق 4 اجانب كونوا شبكة لتهريب الاموال

نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف تهريب الاموال شملت الأبحاث فيه 4 اجانب احيلوا بحالة فرار كونوا شبكة تخصصت تهريب الاموال وتبييضها.



وقد تبين ان قرار دائرة الاتهام لم يتم اضافته في ملف القضية فقررت المحكمة تاجيل القضية لاضافته والاطلاع عليه ففوضت النيابة النظر.





