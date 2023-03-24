برنامج تنفيذي جديد بين تونس وليبيا في المجال الثقافي

في إطار زيارة رسمية أداها وفد من وزارة الشؤون الثقافية برئاسة لسعد سعيّد رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية إلى العاصمة الليبيية طرابلس بدعوة من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، تم إعداد برنامج تنفيذي حول التعاون والتبادل الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين على امتداد ثلاث سنوات (2023-2025).



وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بين رئيس الديوان، أن هذا البرنامج يتضمن عدة بنود تتعلق بدعم العلاقات الثقافية بين البلدين في عدة مجالات مثل التراث والموسيقى والكتاب والثقافة الرقمية وتبادل المخطوطات، فضلا عن تعزيز الحضور في المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى في البلدين.



كما أوضح لسعد سعيّد في تصريحه لـ"وات"، ان هذه الزيارة التي دامت ثلاثة أيام واختتمت اليوم الخميس 23 مارس، شهدت سلسلة من الاجتماعات جمعت الوفد التونسي بوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توغي وعدد من إطارات الوزارة الليبية، وشفعت هذه الجلسات بالاتفاق على إعادة فتح المركز الثقافي التونسي الليبي بطرابلس وكذلك إعادة إحياء نشاط المركز الثقافي الليبي التونسي بتونس العاصمة.



كما تم الاتفاق على التعاون بين البلدين لإحياء الدار العربية للكتاب واستعادة نشاطها الذي انقطع منذ سنة 2011.

وبين المصدر ذاته أن الاجتماعات بين إطارات وزارة الشؤون الثقافية التونسية ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، تناولت أيضا مسألة تنظيم أسابيع ثقافية في كل من تونس وليبيا قصد الترويج لثقافة البلدين بمختلف تجلياتها.



