وزير الخارجية يستقبل سفيرة كندا لدى تونس، لوران ديغر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، نبيل عمّار يوم الخميس بمقر الوزارة، سفيرة كندا لدى تونس، لوران ديغر

وعبّرت سفيرة كندا ، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"،عن ارتياحها للمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي، مؤكّدة التزام بلادها بمواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية، سيما التي تعنى بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتسهيل الادماج الاجتماعي للشباب.



ومثّل هذا اللّقاء مناسبة أشاد خلاله الوزير بمستوى العلاقات الثنائية بين البلديين، مشيرا الى ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين تونس وكندا وتنويع مجالات التعاون الثنائي ليشمل قطاعات واعدة.



