كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة: الفوز الثالث للاتحاد المنستيري

حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثالث ضمن كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة السينيغالية داكار بفوزه امس الاثنين على مجمع الطاقة الرواندي بنتيجة 84 - 79 في اطار منافسات الجولة الرابعة.



وكان فريق عاصمة الرباط تفوق في مباراته الاولى على الملعب المالي (78-68) وفي الجولة الثانية على كوارا فالكونز النيجيري (85 - 75) قبل ان يتعثر في الجولة الثالثة امام أبيدجان الايفواري (90 - 74).

وسيواجه الاتحاد المنستيري مساء اليوم الثلاثاء فريق الجمارك السنيغالي وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.



ويحتل الاتحاد المنستيري في اعقاب الجولة الرابعة الركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف مجمع الطاقة الرواندي ب8 نقاط وابيدجان الايفواري /7 نقاط/ /







