كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة: الفوز الثالث للاتحاد المنستيري

كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة: الفوز الثالث للاتحاد المنستيري

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 11:23 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثالث ضمن كأس الرابطة الافريقية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة السينيغالية داكار بفوزه امس الاثنين على مجمع الطاقة الرواندي بنتيجة 84 - 79 في اطار منافسات الجولة الرابعة.

وكان فريق عاصمة الرباط تفوق في مباراته الاولى على الملعب المالي (78-68) وفي الجولة الثانية على كوارا فالكونز النيجيري (85 - 75) قبل ان يتعثر في الجولة الثالثة امام أبيدجان الايفواري (90 - 74).
وسيواجه الاتحاد المنستيري مساء اليوم الثلاثاء فريق الجمارك السنيغالي وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

ويحتل الاتحاد المنستيري في اعقاب الجولة الرابعة الركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف مجمع الطاقة الرواندي ب8 نقاط وابيدجان الايفواري /7 نقاط/ /



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263652



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 21 مارس 2023 | 29 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:34 15:53 12:34 06:22 04:55
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1019°-920°-925°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    