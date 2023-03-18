اختتمت بلدية بشري-فطناسة-نقة بولاية قبلي، صباح اليوم السبت، مشروع مرافقة الشباب القائد والرائد الذي تواصل انجازه على امتداد قرابة السنة اشهر بدعم من وكالة التعاون الالماني وبالشراكة مع وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة والجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

وأوضح كاتب عام بلدية بشري فطناسة نقة، منجي بلقاسم، لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا المشروع يندرج في إطار خطة عمل الشباب بالبلدية وتجسيما للتعهد رقم 10 من الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة والمتمثل في تفعيل دور الشباب في دراسة المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي.

وأشار المصدر ذاته الى ان هذا المشروع يهدف الى تركيز هيئة محلية للشباب القادة بالمنطقة البلدية، اضافة الى صياغة ميثاق عمل مشترك في علاقة بالشان الشبابي، فضلا عن تكوين جمعية تنشط في الشان الشبابي لمساعدة هذه الشريحة العمومية على المشاركة في ادارة الشان المحلي.

وأضاف ان الميزانية التي خصصت لانجاز هذا المشروع قدرت بحوالي 20 الف دينار وقد مكنت من انجاز سلسلة من الدورات التكوينية حول صياغة ميثاق عمل مشترك بين الشباب والمجتمع المدني، والبلدية والمؤسسات التي تعنى بالشان الشبابي، وحول الحوكمة والنفاذ الى المعلومة فضلا عن دورة تكوينية في صياغة المشاريع.





