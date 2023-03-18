تطاوين: فتح مكتب بريد جديد في مدينة غمراسن وتركيز 6 موزعات الية للاوراق المالية وتعميمها على كل المعتمديات

تعززت مكاتب البريد في ولاية تطاوين، بفتح مكتب ثان جديد صنف ب2 شرقي مدينة غمراسن (ترقيم بريدي 3267)، انجز بحوالي 165 الف دينار، في حين يشهد المكتب القديم عمليات صيانة وتعصير.



وبين المدير الجهوي للبريد بتطاوين عبدالملك الجلالي ل"وات"، في رده على مخاوف المواطنين في مدينة غمراسن، بشان امكانية غلق المكتب القديم وسط مدينة غمراسن، ان الخدمات في هذا المكتب ستتواصل اما بفتح نافذة منه او باستبداله بالبريد المتجول.



وارتفع عدد مكاتب البريد الى 15 مكتبا كاملة النشاط، و22 مكتب بريد اضافي، ومكتبا متجولا، في انتظار فتح مكتب كامل النشاط في المعبر الحدودي بذهيبة، الذي لم يفتح بعد رغم توفر كل متطلبات عمله، بسبب عدم ربطه بالشبكة الكهربائية التي توفر امكانية تشغيل موزع الي للاوراق المالية وتبديل العملة، حسب ذات المصدر.



وبخصوص الموزعات الالية، افاد الجلالي بان عددها ارتفع الى 15 الة منها 06 الات تم تركيزها مؤخرا (التان تعويضية لالات سابقة ومعطلة)، واشار الى ان البريد التونسي مستعد لتركيز المزيد من الموزعات الالية كلما تطلب المكان ذلك.



هدية



