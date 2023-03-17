توزر: متابعة حسن تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات استعدادا لفصل الصيف

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 22:09 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انطلقت مختلف بلديات ولاية توزر تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات المندرجة في إطار الاستعداد لفصل الصيف الذي يعرف انتشارا واسعا للحشرات وخاصة الناموس بسبب المياه الراكدة داخل الواحات وفي خنادق تصريف مياه، وانعقدت، في هذا الإطار، أمس الخميس، جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة لمتابعة هذه التدخلات وانجاح الخطة الجهوية.
وتم خلال الجلسة، التي حضرتها كافة الأطراف المتدخلة على غرار البلديات والإدارة الجهوية للبيئة، الإذن بتوفير الكميات اللازمة من المبيدات لمختلف البلديات والمقدرة بألف لتر من المبيدات التي يقع رشها في الأماكن المعنية بالمداواة الى جانب كميات من المواد التي تقاوم ولادة الحشرات، علما أنّه تمّ بعد جهر وتنظيف عدد من الخنادق بمختلف البلديات، بالإضافة الى رش المبيدات في الأماكن التي تمثل فضاء لتكاثر مثل هذه الحشرات.
كما الاتفاق على جملة من التدخلات للفترة القادمة منها تنفيذ حملات نظافة استثنائية، وتكثيف عمليات المداواة بالتوازي مع حملات النظافة، إلى جانب العمل على حسن تنفيذ المبادرة الوطنية لسنة النظافة، ودعوة مختلف الإدارات للانخراط فيها، والتنسيق بين الكتاب العامين للبلديات بصفتهم مكلفين بالتسيير والمعتمدين لإنجاح هذه البرامج.

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