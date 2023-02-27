القصرين: رفع 10 مخالفات إقتصادية في قطاع ترويج وتحميص مادة القهوة

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، خلال الأسبوع المنقضي ، 10 مخالفات إقتصادية في قطاع تحميص وترويج مادة القهوة بالجهة، إثر القيام بتدخلات رقابية وبحث اقتصادي شمل القطاع، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكي .



وأوضحت البريكي في تصريح ل(وات) أن المخالفات المرفوعة تعلقت بعدم تسليم فاتورات البيع والبيع بأسعار غير قانونية (5 مخالفات ) وبتسليم فاتورات غير قانونية (3 مخالفات ) ومسك مخزونات قصد بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل (مخالفة واحدة)



اضافت أنه تم تحرير عقوبة إدارية تتمثل في اتخاذ قرار بمنع التزود بمادة القهوة بقطاع وحدات تحميص وترويج مادة القهوة بالولاية.



