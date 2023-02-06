سليانة: إعطاء إشارة إنطلاق الحملة الجهوية "لسنة النظافة 2023" ببرقو

تم اليوم الإثنين، إعطاء إشارة إنطلاق الحملة الجهوية "لسنة النظافة 2023" بمركز التربصات والاصطياف والتخييم بعين بوسعدية بمعتمدية برقو من ولاية سليانة، ونظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبالتعاون مع الفرع الجهوي للكشافة وعدد من مكونات المجتمع المدني، بالمناسبة، حملة نظافة واسعة في محيط مركز التربصات والاصطياف ببرقو.



وذكر الممثل الجهوي للبيئة بسليانة وليد الريحاني في تصريح ل"وات" أن تظاهرة "سنة النظافة لسنة 2023"، هي تواصل لتظاهرة "شهر النظافة" (من 14 أوت إلى غاية 4 سبتمبر)، داعيا كافة مكونات المجتمع المدني والبلديات الى الانخراط في المبادرة للقيام بحملات نظافة واسعة سواء بالأحياء أو بالمؤسسات التربوية بصفة دورية بكافة المعتمديات ، وأضاف أن مسابقة وطنية حول ذات الموضوع ستنتظم لاحقا يتحصل فيها الفائزون على جوائز



وافادت قائدة جهة سليانة للكشافة رانية المحمدي أنه شارك في التظاهرة أكثر من 150 شابا من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ونابل وبنزرت والكاف وباجة وجندوبة وسليانة، وان الملتقى الإقليمي للشمال للجوالة إنطلق منذ أمس الأحد ببرقو لتختتم فعالياتها يوم غد الثلاثاء، لافتة إلى أنه سيقع على مدى ثلاثة أيام تنظيم ورشات في عديد المجالات وحملات نظافة واسعة بالمركز وبمجرى عين بوسعدية، فضلا عن رحلات ميدانية إلى المتحف الأثري بكسرى وزيارات نهارية إلى الجبل



يذكر أن إعطاء إشارة إنطلاق سنة النظافة أشرفت عليها معتمدة مركز الولاية وحضرها معتمد برقو والمندوب الجهوي للشباب والرياضة وممثلي الفرع الجهوي للكشافة وعدد من مكونات المجتمع المدني

أمم



