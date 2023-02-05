المنستير: المسرحية العرائسية "عصفور الجنة" للفنان عياد بن معاقل تفتتح الدورة الرابعة ل "صدى الماريونات" ببوضر

واكب رواد دار الثقافة ببوضر مساء أمس عرض المسرحية العرائسية "عصفور الجنّة" للمسرحي والمخرج عياد بن معاقل في افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "صدى المريونات" التي تنظمها دار الثقافة بوضر بولاية المنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وذلك إلى غاية 7 فيفري الجاري.



وطرح المسرحي عياد بن معاقل في هذه المسرحية العرائسية التي أنتجها آخر سنة 2022 ويقدمها أمام جمهور الأطفال للمرة الثالثة، مسألة المحافظة على البيئة ونظافتها والاعتناء بالطبيعة والطيور التي تمنح الإنسان الإحساس بالأمل والحياة وذلك عبر ثماني شخصيات عرائسية.

وأنتج هذا الفنان المسرحي المحترف خلال مسيرته الممتدة على نحو 40 سنة، قرابة 38 عملا مسرحيا عرائسيا للأطفال مع مساهمات له للكهول في تحريك القلابس في قنوات تلفزية بفرنسا وتونس، وقدم عروض أعماله في 28 دولة وسيتحوّل قريبا للمشاركة في مهرجان فنون الشارع ببغداد في العراق بين 10 و15 مارس 2023، ويوم 20 جوان في مهرجان العرائس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أين سيشارك بعروض تعتمد على الموسيقى كالعزف على العود والرقص كتقديم رقصة تونسية.

وكان هذا المسرحي العالمي توج بعدّة جوائز من بينها جائزة أحسن عمل عرائسي لتنشيط الشارع في المهرجان الدولي لمسرح العرائس بروسيا سنة 2018

وتتميز مسرحية "عصفور الجنة" بقيمتها الفنية خاصة أنّ "صدى الماريونات" تستهدف تقريب فن المسرح العرائسي من الأطفال واختيار العروض المسرحية العرائسية الهادفة التحسيسية والتربوية حسب ما أوضحته مديرة دار الثقافة ببوضر عائشة المحمدي.

وتشمل بقية فقرات "صدى الماريونات" عرض المسرحية العرائسية "كان يا مكان" للمسرحي منير المخيني، و"الصرصور والنحلة والنملة" من إنتاج دار الثقافة لمطة وإخراج المسرحي محمّد المرابط، وعرض حكواتي مسرحي بعنوان "مريومة والعرائس" مع المسرحية مريم الزياني علاوة على ورشة لصنع الماريونات بتأطير المسرحي أنيس شويخ وعرض ألعاب سحرية واستعراضية مع أيمن بنجمعة.

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