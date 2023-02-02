المنستير: يوم تكويني ضمن برنامج "الصحة عزيزة" حول الصفقات العمومية ومنظومة "تونابس" لفائدة مديري المستشفات المحلية في 5 ولايات

تحت عنوان "الصفقات العمومية ومنظومة تونابس"، نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم الخميس، بمعهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير، يوما تكوينيا لفائدة مديري المستشفيات المحلية بولايات المنستير، وسوسة، والمهدية، والقيروان، وزغوان، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التكويني"الصحة عزيزة"، وفق المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.



وأوضح المكني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ التطرق خلال هذا اليوم التكويني إلى موضوع الشراءات العمومية، وإلى منظومة "التونابس" الجاري تفعيلها في كلّ المؤسسات العمومية، وتوضيح كيفية استعمالها في مجال الشراءات العمومية.

ويعدّ برنامج "الصحة عزيزة" قرابة 20 محورا يهم مختلف الأسلاك من إداريين، وأطباء، وأطباء أسنان، وصيادلة، وعملة، ويهدف إلى تطوير مهارات إطارات وأعوان الصحة، وتحيين المعطيات المعتمدة في العمل قصد تحقيق نتائج أفضل بالإمكانيات المتاحة، حسبذات المصدر.

وأشار إلى أنّ الدورات التكوينية بولاية المنستير تنظم بمعهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير وبكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمدرسة العليا لعلوم الصحة بالمنستير.

من جهة أخرى، تشمل المحاور التي سيقع التطرق إليها على مستوى معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير خلال سنة 2023 تنظيم المراقبة ما قبل الولادة ومتابعتها، والمفاهيم العامة والحوكمة، والمؤشرات وتوحيد إجراءات العلاج في طب الأسنان، والوقاية في حالة إصابة الرجل بالسكري والتشخيص والتكفل، ودور مهنيي الصحة خلال حالة عنف ضحيتها إمرأة، والصحة النفسية في مرحلة ما قبل الولادة، والوقاية من العنف لدى الطفل، والتصرّف في الموارد البشرية، والاتصال والعنف في الهياكل الصحية.







