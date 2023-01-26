المنستير: تحسن الحالة الصحية لطبيبة مقيمة بعد محاولتها الانتحار لأسباب شخصية (المدير الجهوي للصحة)

-تحسنت الحالة الصحية بشكل ملحوظ لطبيبة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بعد أن أقدمت أمس حوالي منتصف النهار على محاولة الانتحار مما تسبب لها في إصابة بليغة في اليد وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانياء اليوم المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.



وفد تم نقل الطبيبة المقيمة مباشرة نحو المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أين خضعت مساء أمس إلى عملية جراحية على مستوى اليد حسب جوهر المكني.

وأضاف المصدر أنّه تم التكفل والإحاطة النفسية بهذه الطبيبة وبعائلتها وخاصة بزملائها من قبل فرق الطب النفسي للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة .

وأكد جوهر المكني أنّ أسباب الانتحار شخصية وليست مهنية ولا علاقة لها بالعمل وأنّ هذه الطبيبة المقمية والتي تعمل حاليا بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير الراجع بالنظر إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة كانت في الاصل في عطلة.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ذكرت بأنّ طبيبة المقيمة حاولت الانتحار بقطع شرايين اليدين اثر خلاف حول عطلة مرضية مع رئيس القسم.





