ارتفاع مؤشرات التشغيل والتكوين المهني خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021 (وزارة التشغيل)

سجلت مؤشرات التشغيل والتكوين المهني خلال سنة 2022 ارتفاعا في مستويات عدة على غرار الانتفاع بعقود الانتداب بالنسبة لحمالي الشهادات العليا والانتفاع بعقود الإعداد للحياة المهنية مقارنة بسنة 2021 وعقود العمل بالخارج وغيرها، وفق وزارة التشغيل والتكوين المهني.



وبحسب الوزارة، بلغ، العام الماضي، عدد المنتفعين بعقود الانتداب في صفوف حمالي الشهادات العليا بنسبة تقارب 1 بالمائة ليبلغ عددهم 5684 حاملا شهادة عليا، فيما ارتفع عدد المنتفعين بعقود الإعداد للحياة المهنية بنسبة 4.4 بالمائة ليصل عددهم إلى 112.3 ألف شخص.



بالنسبة الانتدابات التي تمت بواسطة مصالح التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني فقد تطورت بنسبة 25.2 بالمائة ليصل إجمالي المنتدبين في سنة 2022.



وتطورت في سنة 2022 عروض الشغل بالخارج بنسبة 210 بالمائة ليصل عددها إلى 3472 عرضا، فيما بلغت عقود العمل بالخارج 1971 عقدا أي بتطور قدره 38.9 بالمائة.



من جهة أخرى، ارتفع عدد المشاريع المدروسة من قبل مصالح التشغيل بنسبة 12.6 بالمائة ليبلغ عددها 6614 مشروعا، فيما تطور عدد المشاريع الممولة والتي تمت دراستها من قبل مصالح التشغيل بنسبة 22.8 بالمائة ليصل عددها إلى 3539 مشروعا في سنة 2022.



كما تطور عدد المنتفعين بآليات مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى بنسبة 28 بالمائة ليبلغ عددهم العام الماضي 8260 منتفعا.



في المقابل، تراجع عدد المنتفعين ببرامج الخدمة المدنية بنسبة 8.6 بالمائة ليبلغ عددهم 12 ألف منتفع في سنة 2022.



