بطولة المانيا - الياس السخيري يسجل هدفين من سباعية فريقه كولن في شباك فردر بريمن

وسجل لنادي كولن لاعبه الدولي التونسي الياس السخيري في منا سبتين د30 ود54 اضافة الى كل من لبتون مانيا د9 وستيفان تيغاس د15 و21 ودنيس حسينبازيتش د36 وماركو فريدل د76 ضد مرماه فيما سجل نيكلاس فولغروغ د38 هدف فاردر بريمنويحتل كولن المركز العاشر ب20 نقطة وراء ضيفه فردر بريمن 21 نقطة. .وفي مباراة اخرى سجل فولفسبورج ثلاثة أهداف في كل شوط ليفوز على ضيفه فرايبورج 6-صفروأحرز يوناس فيند هدفين بعد افتتاح باتريك فيمر التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة الثانية، وأضاف يانيك جيرهاردت هدفا رابعا في بداية الشوط الثاني ليحقق فولفسبورج فوزه الخامس على التوالي.وجعل باكو ريدله النتيجة 5-صفر قبل عشر دقائق من النهاية ثم اختتم لوكا فالدشميدت الأهداف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.وقفز فريق المدرب نيكو كوفاتش إلى المركز السادس وله 26 نقطة، بينما تراجع فرايبورج، الذي كان انتصر في أربع من آخر خمس مباريات، إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة مثل أونيون برلين ثالث الترتيب.وهذه هي أكبر هزيمة لفرايبورج منذ تولي المدرب كريستيان شترايش المسؤولية قبل 11 عاما.ويملك أينتراخت، الذي تغلب 3-صفر على شالكه، 30 نقطة أيضا لكنه يتفوق بفارق الأهداف.ويعتلي بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 35 نقطة عقب تعادله 1-1 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج أمس الجمعة.وبدأ فولفسبورج المباراة بشكل رائع عندما هز فيمر الشباك من 14 مترا في الدقيقة الثانية.وعزز فيند من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف اللاعب الدنمركي البالغ عمره 23 عاما الهدف الثالث قبل ثماني دقائق من الاستراحة.واستمر تخبط دفاع فرايبورج وفقد الكرة لينطلق فولفسبورج في هجمة سريعة أنهاها جيرهاردت في الشباك في الدقيقة 56.وأضاف باكو الهدف الخامس من هجمة مرتدة سريعة ثم اختتم فالدشميدت السداسية من ركلة جزاء.