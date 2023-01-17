الدورة الثامنة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي تستضيف 52 فيلما من 23 بلدا

كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي في دورته الثامنة عن مشاركة 52 فيلما قصيرا ستتنافس على جوائز "أفضل فيلم روائي" و"أفضل فيلم وثائقي" وأفضل فيلم تحريك" و"أفضل فيلم مدارس".



وقال مدير الدورة كمال عويج في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، إن هذه الدورة ستنتظم على مدى خمسة أيام من 7 إلى 11 فيفري القادم، خلافا للدورات المنقضية التي اقتصرت مدتها على ثلاثة أيام فحسب.



وأضاف أن الدورة الثامنة ستسجّل حضور 23 دولة هي تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وسوريا ولبنان والسينغال وتركيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا واسبانيا وكندا والهند وبولونيا وسنغافورة وكازاخستان وإيران والمملكة المتحدة وليتوانيا وجنوب افريقيا وجورجيا.



وتحدّث عن تلقي المهرجان خلال هذه الدورة لأكثر من 2600 فيلم قصير، 60% منها أفلام روائية. وذكر أن 52 فيلما انتقتها لجنة المشاهدة المتألفة من المخرج منير بعزيز والممثلة عزيزة بولبيار والمنتج والمخرج أنيس عبسي والمخرجة المغربية جميلة البرجي وهي أيضا مخرجة فيلم بعنوان "كمال" الذي سيفتتح هذه الدورة.



وذكر كمال عويج أنّ الأفلام المختارة سيتمّ عرضها بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وسيكون الدخول مجانا للعموم لمشاهدة هذه العروض.



وعن الجوائز الممنوحة للمتوّجين، بيّن مدير الدورة أن المهرجان سيمنح جوائز رمزية لأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم تحريك وأفضل فيلم مدارس. ولفت إلى أن الإمكانيات المالية المحدودة للمهرجان لا تسمح بإسناد جوائز مالية للفائزين، معبّرا عن آماله في تحسين الموارد المالية خلال الدورات القادمة من أجل توسيع دائرة المشاركات ومنح جوائز مالية للمتوجين.



ولاحظ المنتج والمخرج أنيس عبسي أن مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي هو فرصة لمتابعة الأفلام القصيرة التي لا تجد حظها عادة في بقية المهرجانات السينمائية وفي القاعات، معتبرا أن المهرجان هو أيضا مناسبة للتعريف بالمخرجين التونسيين الشبان وتشجيعهم من أجل الترويج لأعمالهم.



وجدير بالتذكير أن مهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي تأسس سنة 2016. وهو تظاهرة ثقافية غير ربحية تنتظبم رعاية جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين.



