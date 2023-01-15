وزير الشؤون الاجتماعية يؤدي زيارة عمل إلى النرويج ضمن وفد ثلاثي التركيبة

يؤدي وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، انطلاقا من اليوم الأحد، زيارة عمل إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن وفد ثلاثي يضمّ كلاّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.



وتأتي هذه الزيارة التي تتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، تبعا لدعوة من وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية ومن رئيسة الكنفدرالية النرويجية للنقابات (LO) وكذلك من رئيس الكنفدرالية النرويجية للمؤسّسات (NHO)، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.



ويتضمن برنامج هذه الزيارة، التي تتنزل في إطار دعم علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين تونس والنرويج، لقاءات رفيعة المستوى ومداخلات وورشات حول المجال الاجتماعي والاقتصادي.



وأشار البلاغ إلى أنه تمّ استقبال الوفد التونسي رسميا اليوم الأحد ببلدية أوسلو (أوسلو سيتي هول).





