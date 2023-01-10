سليانة: الأساتذة النواب ينفذون وقفة احتجاجية سلمية بمقر المندوبية الجهوية للتربية

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 15:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
نفذ، صباح اليوم الثلاثاء، الأساتذة النواب بولاية سليانة، وقفة احتجاجية سلمية بمقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم المالية والمهنية

وذكر منسق ملف الأساتذة النواب مالك العياري في تصريح ل"وات" أن المحتجيين بجميع المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف الولايات، ينفذون يوم غضب، للتنديد ب"سياسة المماطلة و التسويف" التي تنتهجها وزارة التربية في ملف الأساتذة النواب منذ سنة 2008، وأضاف أنهم دخلوا في مقاطعة مفتوحة منذ بداية الثلاثي الثاني ومن المنتظر تنظيم تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري

ويطالب المحتجون، وفق العياري، بوضع قاعدة بيانات ثانية لنواب (2016-2023 ) وتصفية قاعدة بيانات (2008-2016) ووضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعتين (2008-2016) ثم( 2016-2023)، وطالب بضرورة القطع مع "آليات التشغيل الهش" وإقرار مبدأ "التنفيل العمري" وإعادة النظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التى لا تخضع للأمر 3123 وإنصافهم، مؤكدا على حقهم في التغطية الصحية والاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في التدرج والتقاعد، وايضا بصرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة.

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