كأس العالم للأندية 2023.. موعد سحب القرعة يوم 13 جانفي الجاري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد 13 جانفي الجاري موعدا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية.



وستنظم منافسات كأس العالم للأندية ما بين 1 و11 فيفري المقبل بالمغرب. وستعرف مشاركة أندية الوداد الرياضي و الأهلي المصري والهلال السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي و فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي.

ويتنافس الأهلي وأوكلاند سيتي على مركز في الدور الثاني حيث ينتظر الهلال وسياتل ساوندرز والوداد.

وسيتأهل الفائزان في مباراتي الدور الثاني إلى نصف النهائي إلى جانب فلامينغو وريال مدريد.



