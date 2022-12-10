للمرة الثالثة في كأس العالم 2022 - ميسي أفضل لاعب في لقاء الأرجنتين وهولندا


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 09:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، في ربع نهائي كأس العالم (قطر 2022).
وتأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي المونديال للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه الصعب على منتخب هولندا بنتيجة (4ـ3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب لوسيل.

وجاء تتويج ميسي بجائزة الأفضل في المباراة، بعد أن نجح في صناعة الهدف الأول للأرجنتين، الذي سجله مولينا، بجانب إحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وتعد هذه المرة الثالثة خلال المونديال الجاري، التي يتوج فيها ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصدها في لقاء الأرجنتين أمام المكسيك في الجولة الثانية لدور المجموعات، وفي المباراة الماضية أمام أستراليا في دورالـ 16.
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ويضرب منتخب الأرجنتين موعدا في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع منتخب كرواتيا، والذي نجح في إقصاء البرازيل بنتيجة (4ـ2) بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والضافي 1-1).


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