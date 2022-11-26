وزارة تكنولوجيات الاتصال تفعل خدمة الإشعارات الإدارية  لاستقبال الرسائل الإلكترونية التي تخص وثائق العربات والجولان


Publié le Samedi 26 Novembre 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال، عن تفعيل خدمة الإشعارات الإدارية عبر بوابة المواطن لاستقبال الرسائل الإلكترونية التي تخص وثائق العربات والجولان.


وأفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ صادر عنها، ليل الجمعة، انه وقع إدراج ثلاث محاور جديدة، يتعلق اولها برخصة السياقة وثانيها بالبطاقة الرمادية للعربة وصلوحية شهادة الفحص الفني ومعاليم الجولان فيما يهم ثالث إشعارات التذكير التي تخص وثائق العربة والجولان.

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وذكرت الوزارة في ذات السياق، بان البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن يمثل قناة اتصال رسمية لإرسال وتلقي وثائق وإشعارات مفصلة عن الخدمات الإدارية تعوض أو تكمل الإرساليات القصيرة و الإشعارات الورقية.

وللتمتع بجملة الخدمات الجديدة الموجهة للمواطن، بحسب نفس المصدر، يتعين امتلاك هوية رقمية خاصة على الجوال وتفعيل الحساب الالكتروني الشخصي الوطني عبر بوابة المواطن.

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