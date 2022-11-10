مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع مهربة بقيمة 800 ألف دينار

تمكنت وحدات الحرس الديواني بكل من سوسة وصفاقس وجندوبة من حجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة تناهز الــ800 ألف دينار.

وفي هذا الإطار، تمكنت فرقة الحرس الديواني بمجاز الباب وباجة ، من حجز كمية هامة من ألعاب الورق المهربة بقيمة 217 ألف دينار.



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وفي السياق ذاته، تمكنت فرقتا الحرس الديواني بكل من صفاقس والصخيرة من حجز ملابس جاهزة ومواد تجميل وسجائر مهربة بقيمة جملية قدرت ب 180ألف دينار.كما قامت فرقة الحرس الديواني بقابس، بحجز كميات من فوانيس الإنارة المهربة بقيمة تناهز 115ألف دينار.وحجزت فرقة الحرس الديواني بالقيروان ، خلال ثلاث عمليات منفصلة ، كمية من الزيت النباتي والسجائر والأحذية الرياضية المهربة بقيمة تناهز الــ200ألف دينار.كما قامت فرقتا الحرس الديواني بسوسة والمنستير بحجز كمية من المصوغ المهرب وقطع الغيار المهربة بقيمة 70 ألف دينار كما تم إثر عملية مداهمة تفتيش لمحل بجهة المنستير ضبط بندقية صيد مجهولة المصدر ومبلغ مالي لا يملك في شأنه صاحبه وثيقة تثبت شرعية مسكه.وجرى تحرير محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يناهز الــ800 ألف دينار .