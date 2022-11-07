الكاف: تسجيل طعن انتخابي وحيد بدائرة الكاف المدينة (الهيئة الفرعية للانتخابات)

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف، اليوم الاثنين، عن تسجيل طعن وحيد في قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، وذلك في دائرة الكاف المدينة التي تضمّ كلّا من الكاف الشرقية والكاف الغربية، بحسب رئيس الهيئة الفرعيّة عمر اليعقوبي.







وأشار اليعقوبي، في تصريح لـ"وات"، إلى أنّ عدد المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات، بدوائر ولاية الكاف الثلاث المفتوحة للتنافس على 3 مقاعد نيابية، بلغ 36 مترشحا منهم 5 عناصر نسائية، وفق تعبيره.



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وتتوزع هذه الترشحات الأوليّة إلى 14 مترشحا بدائرة الكاف، و13 مترشحا بدائرة الدهماني التي تضم معتمديات السرس والدهماني والقصور والجريصة والقلعة الخصبة، و14 مترشحا عن الدائرة الثالثة بتاجروين التي تضم معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين ونبر وقلعة سنان.



وأشار اليعقوبي، في تصريح لـ"وات"، إلى أنّ عدد المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات، بدوائر ولاية الكاف الثلاث المفتوحة للتنافس على 3 مقاعد نيابية، بلغ 36 مترشحا منهم 5 عناصر نسائية، وفق تعبيره.وتتوزع هذه الترشحات الأوليّة إلى 14 مترشحا بدائرة الكاف، و13 مترشحا بدائرة الدهماني التي تضم معتمديات السرس والدهماني والقصور والجريصة والقلعة الخصبة، و14 مترشحا عن الدائرة الثالثة بتاجروين التي تضم معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف وتاجروين ونبر وقلعة سنان.