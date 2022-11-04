حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة تفوق الــ8ر1 مليون دينار في شهر أكتوبر 2022

تمكنت مصالح وحدة الحرس الديواني بكل من فرقة المنستير وسوسة والمهدية والقيروان منذ بداية شهر أكتوبر 2022 إلى غاية يوم 3 نوفمبر 2022 من حجز بضائع استهلاكية ومبالغ مالية مهربة بقيمة 1.8 مليون دينار.





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وقد قامت فرقة الحرس الديواني بالمنستير وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة الجمعة، بحجز كميات هامة من البضائع الاستهلاكية ومبالغ مالية مهربة قدرت قيمتها إجمالا 3ر1 مليون دينار حيث تم إثر عمل استعلامي ومداهمة لمستودعات بالجهة، حجز آلات كهرومنزلية وملابس جاهزة و مواد تجميل وعطورات ونظارات وساعات يدوية بقيمة فاقت الـ450 ألف دينار إضافة إلى مبلغ مالي ناهز الـ300 ألف دينار.في ما تم إثر دوريات مراقبة وجولان حجز 8طن من فواضل النحاس المهرب وشاحنة ثقيلة مجهولة المصدر تحمل ترقيم أجنبي ومواد حديدية مختلفة بقيمة جملية قدرت ب450 الف دينار.وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بسوسة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2022 من حجز كميات من الملابس الجاهزة والأحذية والساعات بقيمة 307 ألف دينار .كما قامت فرقتي الحرس الديواني بالمهدية والقيروان بحجز كميات من الملابس المستعملة والسجائر المهربة قدرت قيمتها ب180 ألف دينار.وتم تحرير محاضر حجز في الغرض وتأمين البضاعة لدى المصالح الديوانية المختصة ويجري استكمال إجراءات التصرف فيها وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في الغرض.