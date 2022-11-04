المنتخب التونسي للبيزبول يتحول الى المكسيك للمشاركة في بطولة العالم

تنطلق اليوم رحلة المنتخب الوطني للبيزبول لخوض مغامرة النسخة الاولى من كاس العالم للبيزيول5 بالمكسيك من 7 الى 13 نوفمبر 2022 حسب ما افاد به صابر بن مختار جلاجلة رئيس الجامعة التونسية للبيزيول.
ويضم المنتخب الوطني اللاعبين و اللاعبات سرور ميساوي و وئام طرابلسي وملكة الجلاجلة وعائشة سعيدانة وحلمي بن مومن وعزيز شتيوي وبليغ محمدوي ومروان الصيود.
ويدرب المنتخب التونسي يحي قادرة
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ويشارك في بطولة العالم 12 منتخبا تتوزع على مجموعتبن:
المجموعة 1 :
كوبا / اليابان / افريقيا الجنوبية / هونغ كونغ / المكسيك
لتوانيا
المجموعة 2 :
تونس / كينيا / تايوان / فرنسا / فنزويلا / كوريا الجنوبية
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