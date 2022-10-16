منوبة تسجّل 77 متقدّما للترشح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بمنوبة إلى حدود أمس السبت، وعملية بيضاء حول بقبول الترشحات

ارتفع عدد المقبلين على خوض منافسات سباق الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، بالدوائر الانتخابية الخمس بولاية منوبة، إلى 77 شخصا تحصلوا جميعا على 12 ألف تزكية إلى حدود تاريخ امس السبت 15 أكتوبر الجاري.





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وأفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة سماح المدوري، في تصريح لـصحفية (وات) بالجهة، اليوم الأحد، أن أقل من 50 بالمائة فقط من المتقدمين للترشح، استوفوا شرط ال400 عريضة تزكية ممضاة من قبل مواطنين يقطنون بالدائرة الانتخابية، الوارد بمرسوم القانون الانتخابي الجديد.وبحسب رئيسة الهيئة الفرعية، تتصدر، دائرة المرناقية -برج العامري، بقية الدوائر من حيث عدد المتقدمين للترشح بـ 34 شخصا، تليها دائرة الجديدة -طبربة البطان ب 25 أشخاص، ثم دائرة وادي الليل بـ17 شخصا ، فمنوبة بـ16 شخصا، ثمّ دوار هيشر بـ09 أشخاص.واستوفت الهيئة الفرعية، وفق المنسق الجهوي للهيئة جمال الجربوعي، استعداداتها لقبول مطالب الترشح للانتخابات التشريعية، اذ احتضن فضاء المركب التكنولوجي بمنوبة المخصص للهيئة، أمس واليوم دورة تكوينية لفائدة أعوان الهيئة، وعملية بيضاء، استعدادا لهذه المرحلة من المحطة الانتخابية القادمة.وأضاف أن العملية البيضاء، حاكت مراحل قبول مطالب الترشح، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية أعوان الهيئة المكلفين بقبول الترشحات وعددهم 40 عونا، وتجهيز القاعة المغطاة بكل وسائل العمل الضرورية لتأمين العملية التي ستنطلق غدا الاثنين 17 أكتوبر الجاري لتتواصل إلى يوم الاثنين 24 أكتوبر على الساعة السادسة مساء.يذكر أن أهم شروط الترشح الواردة بالقانون الانتخابي، هي الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المترشح عنها نصفها من النساء وربعها على الأقل من الشباب دون سن الخمس والثلاثين معرّف عليها بالإمضاء، والاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، وموجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح، وقرار قبول الاستقالة أو التقاعد بالنسبة إلى المترشحين من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الأولون والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والأئمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية