منوبة: إمضاء 5712 تزكية لفائدة 54 متقدما للترشح للإنتخابات التشريعية

ارتفع عدد المقبلين على خوض منافسات سباق الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، بالدوائر الانتخابية الخمس بولاية منوبة، إلى 54 شخصا تحصلوا مجتمعين على 5712 تزكية إلى حدود تاريخ 06 أكتوبر الجاري.

وأفاد منسق الهيئة الفرعية جمال الجربوعي، في تصريح لـصحفية (وات) بالجهة، اليوم الأحد، أن ثلاثة أشخاص فقط من بين ال54 متقدما للترشح، من الدوائر دوار هيشر، ومنوبة، والمرناقية-برج العامري، استوفوا شرط ال400 عريضة تزكية ممضاة من قبل مواطنين يقطنون بالدائرة الانتخابية، الوارد بمرسوم القانون الانتخابي الجديد.





وبحسب منسق الهيئة الفرعية، تتصدر، دائرة المرناقية -برج العامري، بقية الدوائر من حيث عدد المتقدمين للترشح بـ 18 شخصا، تليها دائرة وادي الليل بـ14 شخصا ، فمنوبة بـ11 شخصا، ثمّ دوار هيشر بـ07 أشخاص، ودائرة الجديدة -طبربة - البطان ب 5 أشخاص.

وأمضى، أعوان الحالة المدنية ببلديات الجهة، وأعوان الهيئة الفرعية المحلفين بمكاتب التعريف بالامضاء التي تم تركيزها بمعتمديات الجهة 5712 شخصا إلى تاريخ أمس السبت، وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري.

ولم تسجل وفق نفس المصدر، عملية التزكيات أية تجاوزات تذكر، ماعدا محاولة تدليس قاصر لاستمارة تزكية لفائدة أحد المترشحين بعد محاولتها استعمال بطاقة والدتها، وقد تم فتح بحث عدلي فيها من قبل فرقة الشرطة العدلية

يذكر أن إمضاء استمارات التزكيات الذي يتواصل منذ تاريخ 26 سبتمبر المنقضي، يتوزع على 20 مكتبا للتعريف بالامضاء، منها 11 بمختلف بلديات الجهة، وبالدائرة البلدية بالسعيدة بوادي الليل، وبمقرات المعتمديات الثماني بالجهة، إضافة الى مكتب خاص بمقر الهيئة الفرعية.





