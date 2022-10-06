بطولة افريقيا للاندية البطلة: الترجي يفوز على مولدية الجزائر 26-25 ويتاهل الى المربع الذهبي

نجح الترجي الرياضي في تامين تاهل صعب الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزه اليوم الخميس بقاعة الحمامات على مولدية الجزائر في اخر ردهات المباراة بنتيجة 26-25 في اطار ربع نهائي البطولة التي تحتضنها مدينتا نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.





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ويلتقي الترجي الرياضي في نصف نهائي البطولة المقرر غدا الجمعة الفريق المتاهل من مباراة مواطنه النادي الافريقي وعين توتة الجزائري التي ستدور في وقت لاحق من مساء اليوم.وكان الاهلي المصري قد توفق في تحقيق التاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة اثر فوزه في وقت سابق اليوم الخميس بقاعة الحمامات على فريق راد ستار الايفواري بنتيجة 43-26 في لقاء ربع النهائي .ويواجه الاهلي المصري في لقاء نصف النهائي المترشح من مباراة الزمالك و شباب كينشاسا الكونغوليالاهلي المصري-راد ستار الايفواري 46-26الترجي الرياضي -مولدية الجزائر 26-25النادي الافريقي-عين توتة الجزائري (س17 و30 دق)الزمالك المصري-شباب كينشاسا الكونغولي (س19 و 3 دق).