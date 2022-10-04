منوبة: إمضاء 1835 تزكية لفائدة 30 مقبلا على الترشح للإنتخابات التشريعية

بلغ، بولاية منوبة، عدد التزكيات لفائدة 30 مقبلاعلى خوض منافسات سباق الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، 1835 تزكية، وذلك الى حدود تاريخ 3 اكتوبر الجاري، حسب تصريح رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، سماح المدوري، لـ"وات".

وأضافت المدوري ان إمضاء استمارات التزكيات الذي يتواصل منذ تاريخ 26 سبتمبر المنقضي، يتوزع على 20 مكتبا للتعريف بالامضاء، منها 11 بمختلف بلديات الجهة، وبالدائرة البلدية بالسعيدة بوادي الليل، وبمقرات المعتمديات الثماني بالجهة، اضافة الى مكتب خاص بمقر الهيئة الفرعية.



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يأتي ذلك بعد تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، مكاتب اضافية بالمعتمديات وبمقر الهيئة، باشراف 20 عونا من المنسقين المحليين ومساعديهم واعوان الخدمات الادارية بعد ادائهم اليمين، وتلقيهم تكوينا خاصا حول قبول التزكيات والتعريف بالامضاء، تدعيما لخدمات اقسام الحالة المدنية بالبلديات.هذا وتتصدر دائرة المرناقية وبرج العامري عدد المقبلين على الترشح بـ12 شخصا والذين تتواصل تزكياتهم الى تاريخ اليوم الثلاثاء، تليها دائرة وادي الليل بـ9 أشخاص، فمنوبة بـ8 اشخاص، ثمّ دوار هيشر بـ3 اشخاص، ودائرة الجديدة -طبربة - البطان بترشح وحيد للنائب السابق بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات.واشارت رئيسة الهيئة الفرعيّة الى تواصل امضاء التزكيات، إضافة الى عملية تحيين التسجيل المتواصلة كامل ايام الاسبوع ودون انقطاع، وذلك الى تاريخ 13 اكتوبر القادم، والتي بلغت منذ انطلاقها بتاريخ 26 سبتمبر 350 عملية تحيين.في ذات السياق، باشرت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة بحثا عدليا في قضية محاولة تدليس قاصر لاستمارة تزكية لفائدة احد المترشحين بعد محاولتها استعمال بطاقة والدتها، ليتمّ التفطّن لها من قبل عون بلدية بالمرناقية والتقدم بشكوى في الغرض.يشار الى ان الهيئة الفرعية ستشرع بداية من تاريخ 10 اكتوبر الجاري في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بمقر القطب التكنولوجي بمنوبة الذي تم تخصيصه للعملية الانتخابية طيلة المدة اللازمة لذلك، حيث يتم الاعداد اللوجيستي وتأمين المقر بالتنسيق مع السلط الامنية بالجهة، وفق تاكيد المنسق الجهوي للهيئة، جمال الجربوعي، لـ"وات".