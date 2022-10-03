أنس جابر تحافظ على المركز الثاني عالميا للأسبوع الرابع على التوالي


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 09:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، وذلك للأسبوع الرابع التوالي.


ولم يشهد التصنيف الجديد، في قائمة اللاعبات العشرة الأوليات، الصادر اليوم الاثنين، الا على تغييرات طفيفة، بارتقاء اللاعبة الأستونية أنيت كونتافيت الى المركز الثالث مقابل تراجع الاسبانية باولا بادوزا الى المركز الرابع، وصعود البيلاروسية آريانا سابالينكا الى المركز الخامس مقابل تراجع الأمريكية جيسيكا بيغولا الى المركز السادس.

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وفي ما يلي التصنيف الجديد للاعبات الـ 10 الأوليات:
1 - البولونية ايغا شفاينتيك (10180 ن)
2- التونسية أنس جابر (4885 ن)
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3- الأستونسية آنيت كونتافيت (4010 ن)
4- الاسبانية باولا بادوزا (3934 ن)
5- البيلاروسية آريانا سابالينكا (3470 ن)
6- الأمريكية جيسيكا بيغولا (3447 ن)
7 - اليونانية ماريا ساخاري (3355 ن)
8- الأمريكية كوكو غوف (3047 ن)
9- الرومانية سيمونا هاليب (3025 ن)
10 - الفرنسية كارولين غارسيا (2930 ن)
يذكر أنّ اللاعبة التونسية أنس جابر تعود غدا الثلاثاء الى منافسات التنس، بعد قرابة شهر من خوضها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وذلك بملاقاة اللاعبة الأمريكية آن لي المصنفة 62 عالميا في دورة الياسمين الدولية للتنس بالمنستير ذات الـ250 نقطة.


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